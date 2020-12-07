شاهد.. مرور الجيزة تضع أبرز التحويلات المرورية بشارع الهرم لخمس سنوات "صور"

حرصت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة بتيسير حركة المرور للمواطنين، والحفاظ على منع التكدسات المرورية، وذلك من خلال التحويلات المرورية التي أعلنت عنها والتي سيتم تطبيقها لخمس سنوات، في ظل الأعمال الخاصة بامتداد الخط الرابع لمترو الانفاق، والذي نتج عنه غلق بعض المحاور الأساسية بمنطقة الجيزة والتي أبرزها ميدان الرماية.

وأعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك 2 حارة مرورية.

وأضاف أنه: سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينًا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر .

وأشار فيما يتعلق بالإتجاه الأيمن لشارع الأهرام سيتم غلقه كليا، بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار.

وتعقيبا على التحويلات المرورية فيما يخص منطقة الاهرام، فسيتم ترك 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام .

وتابع أحمد راشد أنه: تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الاعمال .

ويجب الالتزام بهذه التحويلات المرورية للحفاظ على سرعة سير الأعمال، وفي نفس الوقت سلامة المواطنين وتسهيلا لحركتهم ومنعا للتكدسات الشديدة. وسيتم وضع لافتات توضح سير الأعمال والتحويلات المشار اليها.