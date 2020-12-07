أحمد الوصيف: حوار مجتمعي على قانون اتحاد الغرف السياحية قريبا

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حل بعض مجالس إدارة الغرف السياحية جاء نتيجة لأحكام قضائية، مرجعا السبب لانفاصل لائحة الاتحاد عن القانون، بالإضافة إلى عدم مطابقة لائحة الاتحاد للقانون.

وأكد الوصيف في تصريحات صحفية، أن آخر حكم قضائي لحل مجلس إدارة بعض الغرف السياحية، تطرق إلى عدم تمثيل اللائحة ولقانون عن الاتحاد والغرف، مطالبين الجهة الإدارية "وزارة السياحة والآثار"، بتعديل قانون الغرف السياحية لتلاشي ذلك مستقبلا وبالفعل تم الرد بالتعديل.

واستكمل حديثه قائلا: إن إجراء التعديل على قانون الاتحاد، أخذ من الإطار العام لاتحاد الصناعات، حيث يجري ترجمته الى قانون اتحاد الغرف السياحية، مؤكدا: بدأنا وضع التعديلات عليه كقطاع سياحي وشكلنا لجنة من الغرف السياحية والجمعيات العمومية للانتهاء من أول ملف خاص بذلك القانون وسيتم التجهيز لحوار مجتمعى قريبا.

وأشار الى أن جزء من قانون الاتحاد، سيتطرق إلى الانتخابات وإجراءاتها وعلاقة الاتحاد بالغرف وجهاته وكيفية إدارته حتى لا يحدث تعارض، لافتا إلى أنه سيتم ضم لائحة الاتحاد داخل القانون.

وحول سبب التعديل، أوضح أننا نهدف لدمج اللائحة الوزارية والقانون حتى لا يحدث تعارض بينهما، واصفا أن الفترة الراهنة هى توقيت مناسب لذلك فى ظل وجود مجلس إدارة اتحاد منتخب وجمعيات عمومية، قائلا: جميعهم مشاركين فى وضع قانون الاتحاد.

وتوقع ألا يكون هناك خلاف على تعديل قانون اتحاد الغرف السياحية، فى ظل التعاون الوثيق مع الجهة الادارية "وزارة السياحة والآثار"، مؤكدا ان القانون سيتم مراجعته من قبل وزارة السياحة والآثار والمستشارين القانونين بالاتحاد ومجلس الدولة، موضحا أن القانون بعد الانتهاء منه سيكون متاحا للجميع، وصدور القانون واللائحة سيكون من وزارة السياحة والآثار.