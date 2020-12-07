نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أبرزها في السطور الآتية: جمهور النادي الأهلي يشيد بعظمة عم حارث على تويتر

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. جمهور الأهلي يشيد بعظمة عم حارث.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته.. بكري: الرئيس السيسي رد بموضوعية على ماكرون بشأن الرسوم المسيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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