شعراوي: حالة وحيدة لتغيير مواعيد غلق وفتح المحال بالمحافظات

علق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي المواعيد الجديدة لاغلاق المحال العامة والذى بدأ العمل بها بداية من شهر ديسمبر الحالى بعد صدور قانون اغلاق المحال العامة وتشكيل اللجنة العليا برئاسته لتحديد المواعيد الملائمة وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات لحوكمة الامور بشكل افضل حتى تم الوصول للمواعيد التى تم الاعلان عنها، موضحا ان هذه المواعيد تعد فرصة كبيرة لتحسين البنية التحتية ورفع المخلفات بشكل افضل.

وأشار اللواء شعراوى، خلال تفقده لغرفة عمليات الوزارة لمتابعة جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية، إلى رضا الناس عن مواعيد اغلاق الورش داخل الكتل السكنية لما تسببه من ازعاج خلال فترة عملها ولتوفير مزيد من الراحة للمواطنين، مؤكدا وجود استثناء واحد فى حالة طلب محافظة ما تغيير المواعيد فيتم فى هذه الحالة العرض على وزير التنمية المحلية واتخاذ القرار المناسب.

وتفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية وهى القاهرة والقليوبية وبورسعيد والفيوم والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية .

وذلك فى ضوء متابعة انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى 13 محافظة .

وأكد اللواء شعراوى انتظام سير العملية الانتخابية فى جميع المحافظات المشار إليها ولم تحدث أية مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية فى جميع اللجان العامة والفرعية .

وأشار اللواء شعراوى إلى أن المحليات على الحياد تماما فى العملية الانتخابية ولا انحياز لأى مرشح وتم توفير أماكن ومقاعد متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وإلزام الناخبين بالدخول بالكمامات.

وأكد شعراوى أنه على مدار اليوم وغدا يتم التواصل مع المحافظات وكافة الجهات المشاركة لتذليل ايه مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية حتى انتهاء العرس الانتخابى .

واضاف الوزير أنه تم الاستفادة من كافة الخبرات التى تم اكتسابها خلال جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة منها فى التغلب على ايه معوقات .

واكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش تفقده لغرفة العمليات ان المحافظات مستعده تماما لاى تغييرات فى الحالة الجوية اثناء الانتخابات، موضحا ان ادارات الازمات فى المحافظات ال13 تتابع على مدار الساعةاى تغيير مناخى يتعرض له الناخبون.

وقال ان المحافظات راعت فى اعداد اللجان الانتخابية توفير مظلات للوقاية فى حالة التعرض للامطار ، كما تم تجهيز اماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

واشار اللواء شعراوى الى انه تم توجيه الساده المحافظين والاجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل اى عقبات خاصة مع قيام المحافظات ايضا فى نفس التوقيت بتوزيع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة مما يمثل مجهودا اضافيا على المحافظات.