قرض شخصي بالبطاقة فقط من البنوك المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - قرض شخصي بالبطاقة فقط، المقدم من العديد من البنوك والجهات الحكومية في مصر من أجل مساعدة الأسر المصرية في شراء حوائجهم أو القيام بالبدء في عمل مشروع صغير لبداية حياة عملية جديدة، لذا نقدم لكم عبر موقعكم مصر فايف خطوات الحصول على القرض الشخصي بالبطاقة الشخصية فقط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي القرض من بنك مصر وبنك ناصر وجمعية رسالة الخيرية.

قرض شخصي بالبطاقة فقط

يبحث العديد من المواطنين المصريين وخاصة الفقراء عن طريقة الحصول على القروض من البنوك سواء كان قرض قرض الزواج او قرض عقاري أو أحد القروض الشخصية السريعة من أجل شراء منتج معين، ولكن نظراً إلي وجود شروط معقدة تضعها الكثير من البنوك المصرية يبتعد الراغبون في الحصول علي القروض، لذا بدأت بعض البنوك في مصر التيسير على المواطنين وتخفيف الإجراءات والمستندات المطلوبة، حيث أصبح الآن بامكانك الحصول على القرض الشخصي بالبطاقة الشخصية فقط من بعض البنوك المصرية.



قرض شخصي من بنك مصر بالبطاقة الشخصية فقط

يتمكن المواطنين المصريين من الرجال والنساء الحصول على قرض شخصي من بنك مصر بالبطاقة الشخصية وفقاً إلي بعض الشروط والضوابط الجديدة التي حددها بنك مصر للراغبين في الحصول علي التمويلات المالية.



شروط الحصول علي قرض شخصي بالبطاقة من بنك مصر

يجب على المتقدم للحصول على القرض الشخصي أن يكون عمره ما بين 21 إلي 65 عام.

أن يكون عمره ما بين 21 إلي 65 عام. يجب على المتقدم سداد قيمة القرض حد أقصي 6 سنوات.

الحد الادنى لقيمة القرض 10 آلاف جنية مصري، والحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنية مصري.

تقديم صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول.

بشرط أن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول. تقديم صورة البطاقة الشخصية ووصل كهرباء أو مياه أو غاز.

قرض شخصي بالبطاقة الشخصية فقط من جمعية رسالة

يستطيع المواطنين الحصول على قرض شخصي بالبطاقة الشخصية فقط من جمعية رسالة الخيرية بشرط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام، حيث تسعي الجميعة إلي مساعدة الأسر الفقيرة والمتعثرة مالياً من خلال تقديم قروض شخصية إلي الشباب الراغبين في عمل مشاريع صغيرة، حيث يتمكن المواطن من التقديم في أحد فروع جمعية رسالة الخيرية في أحد فروعها المنتشرة في مصر، بعدها تقوم الجمعية بدراسة الحالة ووفقاً إلي هذه الدراسة تقوم بالتمويل.



قرض شخصي بالبطاقة الشخصية فقط من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر العديد من القروض المميزة إلي الشباب في مصر الراغب في بناء مشروع جديد للحصول على لقمة العيش، بقروض تبدأ من 5000 آلاف جنية مصري إلي 30 ألف جنية، وفقاً إلي بعض الشروط والضوابط البسيطة التي تسهل على المواطنين الحصول علي القروض.

شروط الحصول علي قرض شخصي بالبطاقة الشخصية من بنك ناصر

اعد بنك ناصر أحد أعرق البنوك المصرية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي القروض والتي جاءت كالتالي: