تحيا مصر ينشر 20 رسالة من السيسي للعالم في مؤتمر باريس بمشاركة ماكرون

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة رسائل هامة للعالم ولمصر، مُفاداها أن الدولة المصرية تواجه كافة أنواع الإرهاب والتطرف، رافضة الإساءة للأديان السماوية، ونابذة للعنصرية، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تحيا مصر يرصد أهم رسائل السيسي للعالم من مؤتمر باريس:
- محادثتي مع الرئيس الفرنسي اتسمت بالشفافية والصراحة
-أؤكد على عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الاساءة للرموز والمقدسات
- نتعامل بهدوء وتوازن مع الإرهاب رغم أن مصر أكثر دولة دفعت ثمنه باهظا.
- كل طوائف الشعب استشهدوا فى مواجهة هذا التطرف
- مصر أكتر دولة فى المنطقة عانت من الإرهاب
- بلدنا تشهد معدلات معقولة جدا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم
- الإصابات في شرم الشيخ والغردقة منعدمة وكورونا لا تؤثر على المقاصد السياحية
- نجحت مصر في تحقيق التوازن لاحتواء الفيروس ومعالجة الآثار السلبية للجائحة.
- مصر واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمو اقتصادي إيجابى في العالم خلال الجائحة.
- مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر.
- معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منه
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- نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف قاسية ومضطربة
- مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى وهى أساس فى العمل الأهلى.
- نسعى أن يكون العمل الأهلي شريكا للحكومة مع المجتمع المدني.
-ىنحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة.
- مفهومكم بأننا قادة عنيفين مستبدين هذا أمر لا يليق.
- بتقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها على أنه نظام مستبد.
- الشعب المصرى فيه أكثر من 65 مليون شاب محدش يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.
- جرح ملايين الناس فى مشاعرهم الدينية أمر يحتاج التفكير فيه ومراجعته.
- القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية.
- مصر موقفها واضح بمنتهى الحزم والشدة فى إدانة أى عمل إرهابي.
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