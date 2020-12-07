الهيئة الوطنية للصحافة تكرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ووكيلة الشيوخ

قدمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، تكريم لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الذى تسلمته نيابة عنه فيبي فوزي وكيلة المجلس، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك خلال احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة.

كما تم إهداء درع التكريم إلى أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين والإعلاميين، ومنهم الكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، و نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، و ، وعبد العزيز النحاس، وطارق تهامي، وأبو سريع إمام، اسامة الهواري.

شارك فى الحفل فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

من جانبها، أكدت وكيل مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، على أهمية وجود عدد من الزملاء الصحفيين في مجلس الشيوخ ، مشيرة إلى أنها تمثل إضافة حقيقية، إذ تعد أحد القوى الناعمة للمجتمع المصري.

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وأشارت فوزى إلى أن الصحافة المصرية كانت دائمًا الوسيلة المثلى لأي صاحب مشروع في الترويج له وحشد الدعم له، مشيرة الى أن الصحافة بما ضمته من أصحاب خبرة ضمنت لنفسها مكانة في المجتمع.

