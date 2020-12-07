الأهلي يُعلن شفاء إليو ديانج من فيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن شفاء لاعب الفريق اليو ديانج من فيروس كورونا المستجد، بعد غيابه عن عدة مباريات هامة خاضها الفريق الأحمر.

وغاب ديانج عن مباراة الأهلي أمام الزمالك في النهائي الإفريقي، الذي توج به النادي الأهلي بالبطولة السمراء، بعد انتزاعه فوزا ثمينا علي نظيره الزمالك بنتيجه 2/1 والنهائي في كأس مصر أمام نادي طلاثع الجبش حيث توج ايضاً بالبطوله بعد التعادل الإيجابي 1/1 وانتهت المباراة بركلات الترجيح لصالح القلعه الحمراء.

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والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد ومن ابرز المواجهات مباراة القمه بين الأهلي ونظيره نادي الزمالك يوم 28 ديسمبر.

