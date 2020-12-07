الخشت: الدولة المصرية استطاعت بأبنائها وجيشها الحفاظ على قوة تماسكها

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن السيد أحمد أبو الغيط قامة مصرية دبلوماسية كبيرة شاهدة على تاريخ مصر الحديث، وشاهدًا على حاضر الدبلوماسية المصرية والعربية والعالمية، مشيرًا إلى أنه محطة مهمة يجب التوقف عندها عند الرغبة في رؤية جيل جديد من شباب مصر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة لها مشروع كبير يتمثل في تطوير العقل المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن التحول إلى المستقبل دون تغيير طرق التفكير، لأن العقول هي التي تصنع الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن تغيير طرق التفكير تتضمن عدة عناصر من بينها التاريخ لأن أمة بلا تاريخ هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل، والتاريخ المقصود هو الوعي التاريخي وليس الأحداث فقط.

وأضاف الدكتور الخشت، أن التاريخ مكون رئيسي من صناعة الحاضر والمستقبل وأن التاريخ لابد أن يكون حاضرًا في ذاكرة الأجيال الجديدة والتعرف على سر صناعة القرار، مؤكدًا أن أي أمة بلا تاريخ فهي بلا حاضر، والأمم التي لديها وعي تاريخي فرصتها في التطوير تكون أكثر.

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