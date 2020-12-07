الخشت: الدولة المصرية استطاعت بأبنائها وجيشها الحفاظ على قوة تماسكها

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن السيد أحمد أبو الغيط قامة مصرية دبلوماسية كبيرة شاهدة على تاريخ مصر الحديث، وشاهدًا على حاضر الدبلوماسية المصرية والعربية والعالمية، مشيرًا إلى أنه محطة مهمة يجب التوقف عندها عند الرغبة في رؤية جيل جديد من شباب مصر.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة لها مشروع كبير يتمثل في تطوير العقل المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن التحول إلى المستقبل دون تغيير طرق التفكير، لأن العقول هي التي تصنع الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن تغيير طرق التفكير تتضمن عدة عناصر من بينها التاريخ لأن أمة بلا تاريخ هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل، والتاريخ المقصود هو الوعي التاريخي وليس الأحداث فقط.
وأضاف الدكتور الخشت، أن التاريخ مكون رئيسي من صناعة الحاضر والمستقبل وأن التاريخ لابد أن يكون حاضرًا في ذاكرة الأجيال الجديدة والتعرف على سر صناعة القرار، مؤكدًا أن أي أمة بلا تاريخ فهي بلا حاضر، والأمم التي لديها وعي تاريخي فرصتها في التطوير تكون أكثر.
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ولفت الدكتور الخشت، إلى أن الدول لها حركة تماثل حركة الإنسان، وأن التاريخ له عجلة تدور خلالها الأحداث، كما أن الأمم تصعد لظروف محددة وتنمو ثم تبدأ مرحلة الاضمحلال اذا لم يكن لديها وعي تاريخي، موضحا ان حركة الدول والأمم والحضارات تشبه الكائن البيولوجي في ولادته ونموه وصولا الي شيخوخته واضمحلاله.
وأكد الدكتور محمد الخشت، أن العدو الآن ليس واحدا، حيث يوجد عداءات متعددة داخلية وخارجية سواء مرئية أو غير مرئية، موضحًا أنه رغم كل المحاولات التي قام بها الاستعمار العالمي لتفتيت الشرق الأوسط من الداخل لزرع سرطانات داخل مصر، إلا أن الدولة المصرية استطاعت بأبنائها وجيشها الحفاظ على نفسها قوية متماسكة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير قدمًا بكل قوة نحو دولة وطنية متقدمة من خلال عملية التنمية الشاملة.
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الدبلوماسية المصرية استطاعت أن تخرج بالدولة من معارك وحروب عديدة كانت ستكلفها الكثير، من حيث التأثير على الاقتصاد والحياة اليومية والعديد من المخاطرات التي كانت ستمس الشعب بشكل مباشر، مشيرا اي ان الدبلوماسية المصرية استطاعت بالتعاون مع الجيش المصري الخروج بمصر من أزمات كثيرة، واستطاعت أن توقف زحف تيار العصر الحديث بمخاطر اكبر داخلية وخارجية.
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