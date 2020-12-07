بيراميدز يعلن ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق لمدة 3 مواسم

أعلن نادي بيراميدز انضمام أحمد الشيخ لاعب نادي الأهلي السابق، انتقال حر لمدة 3 مواسم بعد استغناء النادي عنه. وأغلق بيراميدز صفقاته الصيفية بضم الشيخ ليصبح الصفقة السادسة للفريق بعد ضم رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي ومحمود وادي بيراميدز نجح في قيد اللاعب بقائمته للموسم الجديد قبل دقائق من غلق باب القيد. اقرأ أيضا: مرتضى منصور يوجه رسالة للسيسي: "أنا بتفرم"

تُجدر الإشارة إلى أن الأهلي قد استغنى عن اللاعب بسبب عدم حاجة مُدربه "موسيماني" له حاليا، وأيضاً عن صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كيلوبترا حالياً، ولن يتواجد أحمد الشيخ في القائمة الإفريقية لبيراميدز بالأدوار الأولى من الكونفدرالية الإفريقية على أن يبدأ معهم المشوار من الأدوار التالية بعد قيده في شهر يناير.



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