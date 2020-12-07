النائب محمد الشورى يرفض التعليق على واقعة المشاجرة مع قاضٍ بالدقهلية

رفض النائب محمد نجاح الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا، التعليق على واقعة المشاجرة الذى نشبت بينه مع قاضِ اللجنة رقم 17، بمدرسة محمد حسن الزيات، بدائرة طلخا، أثناء تفقد النائب اللجان.

وبالتواصل مع النائب، الذى لم يحالفه التوقيت فى الانتخابات البرلمانية خلال الجولة الأولى، رفض التعليق على الواقعة، مؤكدً أن الموضوع أنتهى عند هذا الحد ولا رغبة لديه فى الإدلاء بأى تعليق آخر على الموضوع.

وكانت مشاجرة، قد نشبت بين النائب محمد نجاح الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا، وأحد القضاة بمدرسة محمد حسن الزيات، الإثنين، بسبب دخول النائب لمتابعة التصويت باللجان رغم رسوبه في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وطلب النائب النجدة لتحرير محضر ضد القاضي لاتهامه بـ«التعدي عليه بالقول واللفظ»، وهو ما نفاه القاضي متهمًا النائب بـ«عرقلة سير العملية الانتخابية، ومحاولة دخوله اللجان دون توكيل رغم رسوبه في الجولة الأولى».

يذكر أن محافظة الدقهلية تضم 1426 لجنة فرعية في 699 مركزًا انتخابيًا، ومن لهم حق التصويت 4 مليون و352 ألف و87 ناخب.

اقرأ أيضًا: محمد منظور: الرئيس السيسي رد على الأكاذيب التي تحاك ضد مصر بقوة خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون



ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحًا على 21 مقعدًا بمجلس النواب، وجميعها المقاعد الفريدة المخصصة للمحافظة، حيث لم يتمكن أن مرشح حسم النتيجة في الجولة الأولى.