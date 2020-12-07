كفرالشيخ.. تقدم ملحوظ للسيدات وكبار السن بدوائر الإعادة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إقبالاً كبيراً من قبل كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020م.
وأكد عددًا من المواطنين على ضرورة المشاركة وأنه واجب وطنى، بينما ساعد الموظفون باللجان باللجان الانتخابية بمساعدتهم للوصول للجان والإدلاء بأصواتهم.
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يأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين
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