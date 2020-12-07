ماكرون: فى فرنسا هناك بعض الرسوم أو النصوص قد تصدم .. وأنا آسف لذلك

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، بقصر الإليزيه، للرئيس ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ردا على سؤال أحد الصحفيين المصريين يقول فيه: "إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان أعتقد أن حقوق الإنسان فى مرتبة أعلى وهى المقدسات.. لم نسمع من فرنسا عن اعتذار عن الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".
وتابع ماكرون: "الكاريكاتير ليس رسالة من فرنسا تجاه المسلمين أو الإسلام، ولكن هذا تعبير عن شخص يستفز، ولكن هذا هو القانون فى فرنسا، هذا هو القانون الذى اختاره الشعب الفرنسى لنفسه ولا يمكن أن أغيره، هذا هو قانون الشعب الفرنسى ذو السيادة، هذه الرسوم أو هذه المقالات التى تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية، ولا تعتبروا أن هذا استفزازا من رئيس الجمهورية الفرنسية، ما ترونه من مقال أو صورة هو استفزاز من صحفى أو مصور، وهناك ناس يردون عليه بنفس الطريقة".
وأكمل: "فى فرنسا هناك بعض الرسوم أو النصوص قد تصدم، وأنا آسف لذلك، ولكن هناك ناس يردون عليه، ولكنهم يردون بسلام على بعضهم البعض، لكن عندما يكون هناك شىء يصدم ويعطى ويشرع العنف ضد هذا، عندئذ نختلف فى الرأى، ومرفوض تماما تشريع أو إعطاء طابع شرعى أو السماح بالعنف بحق كلمة أو رسم، وأحيانا يجب أن نفسر من يتكلم، وما الفائدة من كل ذلك، هذا إطار متميز وخاص فى فرنسا".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكان ماكرون فى استقباله لدى وصوله لقصر الإليزيه.
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