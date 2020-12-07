النشرة المرورية : سيولة بمحور أحمد عرابى .. والأوتوستراد بديلا عن الكورنيش

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المروية المسائية، اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص، مع بداية الذروة الفعلية للحركة المرورية الأسبوعية، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وكذلك بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار صابر إلى أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، كما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وتابع صابر، أن محور صفط فى محافظة الجيزة، للمتجه إلى شارع ثروت يشهد بعض الأحجام أقل من معدلاتها، مشيرا إلى أن محور أحمد عرابى يعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، لافتا إلى أن شارع البحر الأعظم يشهد بعض الأحجام فى الاتجاه المؤدى إلى المنيب.

وأكد صابر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعمل على تغطية الكثافات المرورية، ونشر الخدمات المرورية، والتعامل مع الطوارئ، وتصفية الكثافات المرورية المتوقعة.

وأوضح صابر أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة محور الفردوس، بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا بسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى الفنجرى، واستخدام المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، فى الاتجاهين، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس، والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن كورنيش النيل يشهد أحجام متفرقة، للقادم من جاردن سيتى ومتجه للمعادى، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد، كما يشهد شارع المنيل بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات، ناصحا باستخدام شارع عبد العزيز آل سعود.