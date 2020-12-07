فيديو.. السيسى: القيم الدينية مقدسة ونرفض كل أشكال الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، مع الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون: "إحنا فى مصر موقفنا واضح فى الوقوف بمنتهى الحزم والشدة وإدانة أى عمل إرهابى ضد مواطن أو دولة".

وتابع الرئيس: "ده أمر أدنّاه عن طريق الخارجية المصرية، وعن طريق الأزهر الشريف كؤمسسة دينية تتسم بالاعتدال وتقدم الدين الإسلامى كدين وسطى جيد".

واستكمل الرئيس السيسى خلال المؤتمر:"اللى عايز أقوله فى النقطة دى وأرجو أصدقاءنا فى فرنسا والعالم كله ينتبه لها.. من حق الإنسان يعتنق ما يعتنقه، ويرفض ما يرفضه، ولكن أتصور إن إحنا محتاجين نتوقف ونتأمل، وأرجو الرسالة دى تصل لكل أصدقائنا فى العالم كله".

واستكمل السيسى: "مهم وإحنا بنعبر عن رأينا إن إحنا منقولش من أجل القيم الإنسانية تنتهك قيم دينية، المرتبة بتاع القيم الدينية أعلى كتير من القيم الإنسانية.. القيم الإنسانية هى قيم إحنا اللى عملناها، وفى إيدنا إننا نطورها، أما القيم الدينية دى قيم إذا كنا بنعترف إن الأديان نزلت من عند الخالق فهى تسمو ومقدسة فوق كل المعانى والقيم، وبالتالى أتصور إن التساوى بين قيم الإنسانية ـ ونحن نحترمها ونقبلها ـ وبين القيم الدينية يبقى فيه أمر محتاج منتهى الهدوء والتوازن من غير ما ننفعل خالص".

وأكد الرئيس السيسى: " إذا كان تعبيرك عن الرأى يكون سببًا فى جرح مشاعر مئات الملايين، وترى أن هذا الأمر لا يمكن يعنى حتى مراجعة ليه ـ إحنا مبنتكلمش عن كل الحريات مبنتكلمش عن كل التعبير، بنتكلم عن النقطة دى بس ـ ارفض ما تؤمنش مفيش مشكلة دا حقك، لكن إنك تجرح ملايين الناس فى مشاعرهم الإيمانية أمر لا يتصور بالقيم الرفيعة الموجودة فى فرنسا وموجودة فى العالم المتقدم اللى يرفض المساس بحقوق ومشاعر الآخرين إنه يجرح مئات الملايين، ويهينهم فى دينهم.. أتصور الموضوع دا محتاج براحة وهدوء إننا نراجعه".