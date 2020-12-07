السيسى يقدم التهئنة للشعب الفرنسى بأعياد الميلاد: "إن شاء الله سنة سعيدة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يقدم التحية والتقدير والاحترام للرئيس ماكرون والشعب الفرنسى ويقدم التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد قائلا: "ان شاء الله تكون سنة سعيدة وطيبة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتقدم بخالص الشكر للدعوة ، ويعرب عن تقديره عن كرم الضيافة والحفاوة منذ وصلنا إلى باريس، وهو ما يؤكد على أن ما يجمع البلدين من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة، وتوفر إرادة سياسية قوية، حيث شهد التعاون الثنائى في السنوات الماضية، نقلة نوعية فى جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وكما يجرى التنسيق والتشاور بصورة دورية إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وكان الرئيسان عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.