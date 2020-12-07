الرئيس السيسي يدعو نظيره الفرنسى لزيارة مصر العام المقبل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدعوة لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون لزيارة مصر العام المقبل. وقال الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون: "نحاول نرد شكل من الكرم وحسن الاستقبال الذى حظينا به فى ضيافتكم".

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