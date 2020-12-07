- 1/2
- 2/2
نظمت الجالية المصرية فى فرنسا، وقفة ثانية لليوم الثانى على التوالى للترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم أمام كوبري الاكسندر مترو انفاليد للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته للانفاليد .
وردد المشاركون بالوقفة، الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسى من بينها "بنحبك يا سيسى - تحيا مصر" فيما أذاعوا بعض الأغانى الوطنية المصرية ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا ومثمنين على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون بين البلدين.
من جانبه، أكد عبدالحميد نقريش رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، على حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على المشاركة فى هذه الوقفة للتعبير عن تأيبدهم ودعمهم للرئيس السيسى فى الجهود التى يقودها بهدف تعزيز مكانة الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والنهضة الشاملة فى شتى المجالات بشكل سريع وغير مسبوق.
وأكد نقريش، أن سبل التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة من بينها التعاون الثقافى والتجارى والسياحى والعسكرى، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في ذلك التوقيت مهمة ومميزة خاصة الدور الذي تلعبه علاقة البلدين المتميزة في حل العديد من الأزمات المطروحة علي الساحة الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة للجالية المصرية بفرنسا بأعلام مصر وصور السيسى للترحيب بالرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.