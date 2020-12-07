وقفة للجالية المصرية بفرنسا بأعلام مصر وصور السيسى للترحيب بالرئيس

نظمت الجالية المصرية فى فرنسا، وقفة ثانية لليوم الثانى على التوالى للترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم أمام كوبري الاكسندر مترو انفاليد للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته للانفاليد .

وردد المشاركون بالوقفة، الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسى من بينها "بنحبك يا سيسى - تحيا مصر" فيما أذاعوا بعض الأغانى الوطنية المصرية ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا ومثمنين على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد عبدالحميد نقريش رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، على حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على المشاركة فى هذه الوقفة للتعبير عن تأيبدهم ودعمهم للرئيس السيسى فى الجهود التى يقودها بهدف تعزيز مكانة الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والنهضة الشاملة فى شتى المجالات بشكل سريع وغير مسبوق.

وأكد نقريش، أن سبل التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة من بينها التعاون الثقافى والتجارى والسياحى والعسكرى، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في ذلك التوقيت مهمة ومميزة خاصة الدور الذي تلعبه علاقة البلدين المتميزة في حل العديد من الأزمات المطروحة علي الساحة الدولية.



