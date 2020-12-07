اتحاد الكرة يلزم الأندية بالسماح لـ2 لاعبين بالحديث فى المؤتمر الصحفى للمباريات

استحدثت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، بنداً جديداً فى لائحة الدورى الجديد، يلزم كل نادٍ بالدورى الممتاز بالسماح باثنين من لاعبيه يتم اختيارهم عن طريق المنسق الإعلامى للمباراة لحضور المؤتمر الصحفى والحديث عن المباراة، أسوة بالدوريات العالمية الكبرى وضمن خطة اتحاد الكرة لتطوير مسابقة الدورى فى الموسم الجديد 2020 -2021.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة توقيع غرامات على اللاعبين فى حال عدم الاستجابة للمنسق الإعلامى للمباريات وحضور المؤتمر الصحفى عقب المباريات، كما ستوقع غرامة على الأندية إذا ثبت أنها وراء منع اللاعبين من الحديث لوسائل الإعلام بعد مباريات الدورى الجديد.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، أمس الأحد، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد إلا فى حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.