الرئيس السيسى لماكرون: مصر لن تتخلى عن شعب لبنان وتدعم تشكيل حكومة جديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لا تتخلى عن الشعب اللبناني، وأى دولة عربية أخرى، ونشجع على تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن، وخروج لبنان من هذه الأزمة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون: "هذا الأمر كان محل نقاش مع الرئيس ماكرون، ونعمل على تكثيف الجهود مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم والمنطقة، للتوصل إلى حلول للأزمة في لبنان.. لم نتخل عن لبنان، وقد تكون الأمور مضطربة في المنطقة، وعلينا عدم فصل السياق العام عما يحدث في المنطقة.. كل الدول العربية نرغب في استقرارها وعودة الاستقرار والسلام".

وتابع الرئيس السيسى: "نحتاج لمزيد من تكثيف من الجهود، وأوجه نداء من باريس باسمى وباسم الرئيس ماكرون إلى كل القوى السياسية من فضلكم أعطوا الفرصة لحكومة كى تحل ما تعانى منه لبنان.. ونحن معكم من أجل الاستقرار داخل الدولة اللبنانية.