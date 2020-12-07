الرئيس السيسى يوجه الشكر لـ"ماكرون" علي كرم الاستقبال وحسن الضيافة

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للرئيس ال الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا،
وقال الرئيس السيسى، علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة..
وأضاف الرئيس:" تبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".
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