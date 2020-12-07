- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تجمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بفرنسا، وعدد من أعضاء الجالية المصرية بهولندا، أمام قصر الإليزيه، خلال مؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما رددوا الأغاني الوطنية، وشعارات "تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة الجالية المصرية فى باريس تزامنا مع لقاء الرئيسين السيسى وماكرون.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.