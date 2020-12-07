الأعلى لتنظيم الإعلام يوافق على إعادة بث برنامج «صبايا الخير»

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إعادة بث برنامج "صبايا الخير"، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج ريهام سعيد بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال المجلس إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار. كما أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور على أي وسيلة إعلامية وعن مزاولة أي نشاط إعلاني لحين تقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة. جاء قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي لاختراقة قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنة 2016. كما أصدر نقيب الإعلاميين القرار رقم 22 لسنة 2020 والذى ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدم برامج بقناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5/12/2020 واطلع على تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها على شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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