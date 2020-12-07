نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سد النهضة والقضية الفلسطينية".. أبرز رسائل السيسي خلال المؤتمر الصحفي بباريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ادلي الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدة تصريحات ورسائل هامة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس:

55 ألف منظمة مجتمع مدني:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وهى جزء أصيل ومهم جدا فى العمل الأهلى الذى نسعى أن يكون شريكا للحكومة مع المجتمع المدني قائلا "الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون "شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. دا أمر انتهى ومش موجود"

نطام المجتمع المصري

استنكر الرئيس السيسي صورة نظام والمجتمع المصري لدي المجتمع الغربي علي قائلًا: "كام منهم اشتكى على عدم الإتاحة له فى العمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع، فنحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش مجتمعاتنا أو أننا قادة عنيفين شريسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت.

التطرف والارهاب بمصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله،..فرنسا تعانى أحيانا من التطرف فده جزء من الافكار التى تم نقلها من التابعين لهم فى فرنسا وأوروبا".

وأضاف الرئيس: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".

السيسي يشيد بجهود المبذولة لاسيما قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا:

أشاد السيسى، بالدولة المصرية في مواجهتها لجائحة كورنا خاصة في قطاع السياحة، حيث تشهد معدلات معقولة جدا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وفى المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، الإصابات منعدمة فيما يخص فيروس كورونا.

كما أشاد باستئناف الرحلات السياحية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت الحديث عن التداعيات الصحية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا المستجد، حيث نجحت مصر في تحقيق التوازن الدقيق لاحتواء الفيروس من جانب ومعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة مما جعل مصر واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمو اقتصادي إيجابى في العالم.

عدم الاٍرهاب باي دين:

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف نت المحادثات هو تشجيع التسامح، معلقًا: المحادثات كانت فرصة مهمة لتشجيع قيم التسامح والاعتدال بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظهور التطرف والإرهاب وكراهية الآخر بما يسهم في تعزيز الحوار، وأكد على عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز المقدسة.

أول رد من السيسي علي الإساءة الدينية

دعا السيسى، العالم الغربى والمتقدم، إلى إعادة التفكير فى مسألة جرح الملايين فى مشاعرهم الدينية، قائلا: "جرح ملايين الناس فى مشاعرهم الدينية ويهينهم فى دينهم أتصور أن هذا الأمر يحتاج التفكير فيه ومراجعته".. فالقيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية لأننا احنا اللى عملناها ونستطيع أن نطورها، فالقيم الدينية مقدسة وتسمو فوق كل المعانى والقيم".

إدانة مصر لاي عمل ارهابي

وشدد الرئيس السيسى على موقف مصر الواضح والصريح والحازم فى إدانة أى عمل إرهابى ضد أى دولة، متابعا: "مصر كان موقفها واضح بمنتهى الحزم والشدة فى إدانة أى عمل إرهابى على أى أرضية.. ولا يمكن أن تكون مبرر أبدا لاى عمل إرهاب ضد أى دولة".

السيسي عن سد النهضة

وأوضح الرئيس السيسي، أن المباحثات تطرقت لأزمة سد النهضة، والمساعي المصرية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم للمليء والتشغيل يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

استئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين:

اضاف الرئيس، أننا أكدنا على ضرورة استمرار الجهود لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على ضرورة استئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وشددنا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق.