نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمليات "تنسيقية شباب الأحزاب " ترصد بعض الملاحظات في أول أيام إعادة النواب للمرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلالها متابعيها في كافة المحافظات بعض الملاحظات في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب 2020، حيث بدأت عملها في الساعة 9 صباحا، من خلال متابعي التنسيقية البالغ عددهم 1400 متابع وقد قاموا بتغطية كافة المحافظات الـ 13 التي تجرى بها جولة الإعادة بهذه المرحلة.

وقد رصدت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام سير العملية الإنتخابية بمختلف المحافظات، حيث قام متابعوا التنسيقية بالمرور علي مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأفاد متابعوا التنسيقية أن التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب قد شهد إقبالا متوسطا، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد المتابعون كذلك انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار متابعوا التنسيقية، إلى عدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

ونعرض بعضا من مشاهدات متابعي التنسيقية على مدار اليوم:

أولا:

محافظة القاهرة

اسم الدائرة: مدينة نصر أول

اسم المدرسة: الصديق

رقم اللجنة الفرعية 13-14

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: مدينة نصر أول

اسم المدرسة: المنارة

رقم اللجنة الفرعية:91-92

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: حدائق القبة

اسم المدرسة: حدائق القبة القومية

رقم اللجنة الفرعية: 37-38 -39-40-41-42-43

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: حدائق القبة

اسم المدرسة: أحمد ماهر

رقم اللجنة الفرعية: 29-30

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت جيد من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: حلوان

اسم المدرسة: أسماء بنت أبي بكر

رقم اللجنة الفرعية: 56-55

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: دار السلام

اسم المدرسة: الفاروق

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني. ويوجد مندوب مرشح.

المحافظة: كفر الشيخ

اسم الدائرة: دسوق

اسم المدرسة: محلة أبو على الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية: 20

إقبال متوسط فى الساعات الأولى

وبدأت اللجنة في موعدها 9 صباحا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوجد ستأئر للتصويت

ولا توجد دعاية انتخابية.

المحافظة: الدقهلية

اسم الدائرة: مركز الجمالية

اسم المدرسة: الشهيد البطل محمد فضلون ريه

إقبال جيد وبدأت اللجنة في ميعادها وتوجد إجراءات احترازية، وستأئر للتصويت، كما يوجد مندوب مرشح.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة علي تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.