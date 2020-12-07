علوم البحار يشكل فريقا بحثيا لدراسة نشاط القروش بمرسى علم

جدة - نرمين السيد - وبحسب، بيان للمعهد، اليوم الإثنين، يترأس الفريق الدكتور محمود عبد الراضى دار، مدير فرع المعهد للبحر الأحمر بالغردقة، ومن المقرر أن يجمع الفريق معلومات عن حجم التجمعات للقروش بتلك المناطق، خصوصًا القروش من نوع Oceanic white tip shark وسلوكياته.
يأتى ذلك فى إطار التعاون مع باحثى البيئة للمحميات بتلك المناطق، لإعداد تقرير علمى لرفعه للجهات المعنية بعد تكرار حوادث هجوم سمك القرش، وآخرها هجوم سمكة قرش على سائحة أثناء ممارسة الغوص، فى مدينة مرسى علم، وهو ما نتج عنه إصابة طفيفة بالكتف الأيسر.
كما يأتى فى إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، لتنفيذ الأنشطة البحثية لخدمة وحماية البيئة البحرية.
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