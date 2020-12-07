وسيم السيسى يلقى محاضرة بمجمع كهنة سمالوط

جدة - نرمين السيد - شهد دير القديسة العذراء مريم بجبل الطير، فعاليات الاجتماع الشهرى للآباء الكهنة لشهر ديسمبر الجارى، والذى عقد بفندق العائله المقدسة، أمام الكنيسة الأثرية، بناء على قرار الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.





وخلال الاجتماع، الذى بدأ صباح أمس الأول، ألقى الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، 3 محاضرات تحدث خلالها عن: "الوضع الراهن ـ إحنا مين ـ ضرورة معرفتنا بحضارتنا القديمة". وحرص الآباء، على تفقد فندق العائلة، حيث أشادوا بما فيه من خدمات عالية المستوى، معربين عن إعجابهم بما لمسوه من جمال ونظام ورقى شديد، آملين أن يكون هذا الصرح إضافه فعالة لتنشيط السياحة الدينية.

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