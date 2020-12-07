ننشر ملاحظات تنسيقية شباب الأحزاب على جولة الإعادة بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - ورصدت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام سير العملية الإنتخابية بمختلف المحافظات، حيث قام متابعوا التنسيقية بالمرور على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأفاد متابعوها، أن التصويت فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب شهد إقبالا متوسطا، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة فى منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد متابعوا التنسيقية، كذلك انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التى التزمت بالمعايير الدولية المتبعة فى إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار متابعوها، إلى عدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وعرضت الغرفة خلال مؤتمرا لها بعضا من مشاهدات متابعى التنسيقية على مدار اليوم:

أولا:

محافظة القاهرة

اسم الدائرة: مدينة نصر أول

اسم المدرسة: الصديق

رقم اللجنة الفرعية 13-14

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانونى.

اسم الدائرة: مدينة نصر أول

اسم المدرسة: المنارة

رقم اللجنة الفرعية:91-92

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانونى.

اسم الدائرة: حدائق القبة

اسم المدرسة: حدائق القبة القومية

رقم اللجنة الفرعية: 37-38 -39-40-41-42-43

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانونى.

اسم الدائرة: حدائق القبة

اسم المدرسة: أحمد ماهر

رقم اللجنة الفرعية: 29-30

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت جيد من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانونى.

اسم الدائرة: حلوان

اسم المدرسة: أسماء بنت أبى بكر

رقم اللجنة الفرعية: 56-55

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانونى.

اسم الدائرة: دار السلام

اسم المدرسة: الفاروق

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانونى، ويوجد مندوب مرشح.

المحافظة: كفر الشيخ

اسم الدائرة: دسوق

اسم المدرسة: محلة أبو على الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية: 20

شهدت اللجنة إقبال متوسط فى الساعات الأولى، وبدأت اللجنة فى موعدها 9 صباحا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوجد ستأئر للتصويت، ولا توجد دعاية انتخابية.

المحافظة: الدقهلية

اسم الدائرة: مركز الجمالية

اسم المدرسة: الشهيد البطل محمد فضلون ريه

شهدت اللجنة إقبال جيد، وبدأت اللجنة فى ميعادها وتوجد إجراءات احترازية، وستأئر للتصويت، كما يوجد مندوب مرشح.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.