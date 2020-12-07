بعد إعادة إعمار منازل بقرية سمطا بحرى .. محافظ قنا : الدولة مهتمة بالصعيد

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ولفت محافظ قنا، خلال احتفالية خاصة بقرية سمطا بحرى، بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها، إلى أن الدولة المصرية الحديثة تهتم اهتمام شديد بمحافظات الصعيد وعلى رأسهم محافظتى قنا وسوهاج.
وأوضح الداودى، أن كلمة حياة كريمة تعنى التنمية المستدامة كتوفير بنية تحتية وتوفير المدارس ومراكز الشباب بالإضافة إلى توفير المشاريع التنموية، لافتا إلى أن القرى أصبحت تعتمد على نفسها اعتماد كامل، موجها الشكر إلى جميع مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى محافظة قنا ومن ضمنهم مؤسسة صناع الخير التى تهتم اهتمام بالغ بمحافظات وقرى الصعيد.
ونظمت مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة وروتارى قصر النيل، اليوم الاثنين، احتفالية خاصة بقرية سمطا بحرى بمحافظة قنا، بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها، وتزويد عدد من الأهالى بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.
وحضر الاحتفالية الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة وأشرف الداودى محافظ قنا وحسين الباز مدير مديرية التضامن بقنا وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.
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