صور.. وزير القوى العاملة يسلم 30 مركب صيد لصغار الصيادين بقنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك احتفالية مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة وروتارى قصر النيل، بقرية سمطا بحرى بمحافظة قنا، بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عددا من المنازل المتهالكة بها وتزويد الأهالى بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

حضر الاحتفال أشرف الداودى، محافظ قنا، وحسين الباز، مدير مديرية التضامن بقنا، ومجموعة من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.

وتفقد سعفان، القافلة الطبية التى وفرتها مؤسسة صناع الخير للكشف على أهالى قرية سمطا بحرى بقنا، والتى أجرت الكشف على 500 من أهالى القرية، ولاقت القافلة قبول واستحسان من الأهالى الذين أقبلوا عليها لإجراء الكشف الطبى، وقدمت القافلة خدمات الكشف المجانى وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التى تحتاج تدخلات جراحية أو نظارات من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أطلقت مبادرة صيادى مصر لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا: "ادعو كل مؤسسات المجتمع للتكاتف للانتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع آخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة".

ولفت الوزير، إلى أن جميع الجهات سواء وزارتى القوى العاملة أو التضامن أو محافظة قنا أو مؤسسة صناع الخير، يتحركون بشكل متصل ومتوازى لخدمة جميع الأهالى وتوفير احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الخدمات التى تم تقديمها لم تقتصر فقط على فئة الصيادين، ولكن شملت جميع الأهالى كتوفير القافلة الطبية إضافة إلى إعمار البيوت.

وناشد الوزير أهالى القرية قائلا: "كل الخدمات التى تقدم لكم أساسها هى بلدكم مصر، إحنا مجرد عامل مساعد"، مقدما الشكر إلى مؤسسة صناع الخير، وكل من ساهم بنقطة عرق واحدة لإدخال الفرحة على قلوب الأهالى فى قرى محافظات مصر.