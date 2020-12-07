جمارك مطار القاهرة تضبط 2.3 كيلو حشيش مهربة داخل طرد قادم من لندن.. صور

تمكنت سلطات جمارك البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، من ضبط كمية من مخدر الحشيش داخل طرد شخصي عبارة عن أكياس مأكولات " مغلقة كتغليف المصنع" وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء أعمال الكشف والتفتيش علي طرد شخصي وارد من لندن بوزن 2.3 كيلو يحتوي علي أكياس مأكولات (مغلفة كتغليف المصنع) بمعرفة ياسر شاهين مدير التعريفه، وبالشك في محتويات الطرد من قبل القائم بالضبط حيث تلاحظ التلاعب في اغلاق الاكياس. وأمر جون جميل القائم بأعمال مدير الجمرك بتشكيل لجنة ضمت كلا من ياسر شاهين ومديري الادارة محمد العدوي وممصطفي أمين، وبفتحها تبين أن بداخلها مادة بيضاء اللون متحجرة وبوزن 950 جراما، وبالعرض علي ادارة مكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الجوي والتي أكدت الاشتباه ان المادة المضبوطه هي مخدر الحشيش المصنع. وقررت هالة محمود رئيس اﻻدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات، تحرير محضر بالمضبوطات وابلاغ النيابة العامة المختصة.

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