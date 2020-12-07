نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات الإسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، نتائج الإسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 207 مباراة في 23 محافظة، تحت شعار " مصر أولًا..لا للتعصب ".

وأنتهت 166 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 41 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 802 هدف، وجاءت مراكز شباب قنا الأعلى تهديفًا ب56 هدفًا ومراكز شباب شمال سيناء الأقل ب14 هدفًا خلال منافسات الأسبوع الرابع لدوري مراكز الشباب.

يذكر أنه تم تأجيل بعض المباريات في عدد من المحافظات نظرًا لظروف الجوية السيئة التي مرت بها بعض المحافظات، وتم تقديم مباريات محافظات المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب.