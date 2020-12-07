نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: حديث الرئيس بباريس سياسي واستراتيجي واقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت النائب مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفة حديثه بالسياسي والاستراتجي والاقتصادي، لافتة إلى أن خلال المؤتمر تم التحدث عن كل القضايا العربية والملفات الهامة وغير من القضايا المشتركة بين البلدين.

وأوضحت، عطوة، في بيان لها اليوم، أن استعراض الدولة بالجهود التي بذلتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، دليل على نجاحها باقتدار في تحقيق التوزان الدقيق بينتطبيق الإجراءات الأحترازية واستمرار النشاط الأقتصادي، مؤكدًا أن المحافظات السياحية خير دليل على هذا النجاح، حث نرى معدلات الإصابة تكاد تكون معندمة

وتابعت: "ما قامت به الدولة المصرية من اجراءات

احترازية متبعة لمواجهة الفيروس، دليل على نجاح القيادة السياسية في هذا الملف الذي فشل فيه دول كبرى في التصدى له ومواجهته، مشيرة إلى أن مصر كانت واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابي في العالم.