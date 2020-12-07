الأوقاف تعتمد 78 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

جدة - نرمين السيد - وجاءت الأسماء التى أعلنتها وزارة الأوقاف، كالتالى :

م الاسم المديرية

1. طه يس بدوى إبراهيم الإسماعيلية

2. صلاح عبد الظاهر عطية أحمد أسيوط

3. عاطف مصطفى على شحاتة البحر الأحمر

4. أحمد حسن مجد سلام البحيرة

5. سعيد إبراهيم عبد الله أبو خليل البحيرة

6. طلعت عبد الفتاح عبد الفتاح التلاوى البحيرة

7. السيد جلال السيد الشيخ البحيرة

8. إبراهيم رمضان إبراهيم سالم البحيرة

9. رجب بركة جودة سيد بنى سويف

10. السيد فتحى فهمى عوض الجيزة

11. الرفاعى أحمد محمد الحنبلى الدقهلية

12. إبراهيم محمد حبيب السيد الدقهلية

13. محمد عبد الحميد علام عبد الحليم سوهاج

14. خلف على عبد العال الشيمى سوهاج

15. عبد اللاه محمد حسين سليمان سوهاج

16. قدرى فؤاد عبد القادر إسماعيل الشرقية

17. رمزى صبرى عبد العزيز العايدى الشرقية

18. عادل محمد وردانى نصار الشرقية

19. مصطفى الشحات محمد حسن الشرقية

20. محمد عبد المنعم أحمد فرج الشرقية

21. محمد السيد إبراهيم على الشرقية

22. على محمد إبراهيم سيد أحمد الشرقية

23. محمد عبد المنعم هاشم العباسى الشرقية

24. أنور عبد المعبود حسبو أبو العينين الشرقية

25. عبد القادر محمد عبد القادر بعية شمال سيناء

26. عبد المقصود مرسى عبده الجمال الغربية

27. أحمد محمد محمد رمضان فودة الغربية

28. محمد عبد المعطى سالم خليفة الغربية

29. السيد السيد يوسف ليلة الغربية

30. عبد الخالق فريد أحمد المشد الغربية

31. رضا محمود محمد الزغبى الغربية

32. عدلى رزق على العويسى الغربية

33. عبد الله أحمد زايد محمد الفيوم

34. عبد الفتاح عبد الظاهر عبد الفتاح القاهرة

35. أحمد عبد الغفار عبد الكريم محمد القاهرة

36. عاطف صلاح جاب الله سليمان القليوبية

37. مجدى يحيى إسماعيل مريكب كفر الشيخ

38. طلعت محمد محمود الجحش المنوفية

39. عودة حسن عبد الرازق حشيش المنوفية

40. جمال على مصطفى ربيشى المنوفية

41. عبد العظيم زكى فرج أحمد منصور المنوفية

42. القطب ناصف محمود أبو ناصف المنوفية

43. عزت سالم على سلام المنوفية

44. يسرى عبد الرؤوف عبد الحميد المنوفية

45. سيد أحمد محمد عبد القادر المنوفية

46. عزت محمد كمال محمود شاهين المنوفية

47. عبد اللطيف على عبد اللطيف عثمان المنيا

48. عبد الرحيم أحمد هاشم عثمان الوادى الجديد

وحسبما أوضحت الوزارة، فإن الأسماء المعلنة منها 30 كخطباء مكافأة، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. محسن إبراهيم موسى مصطفى الإسماعيلية

2. محمود وداعت الله آدم إبراهيم أسوان

3. قطب معتمد محمد عبد القادر أسيوط

4. حمدى عبد العزيز على العربى البحيرة

5. حسن عيد على الصعيدى البحيرة

6. حمدان محمود إبراهيم منسى الجيزة

7. محمد على عبد الهادى محمد الشرقية

8. حمدى مصطفى حسانين مجاهد الشرقية

9. عبد السلام حسينى حسن بدران الشرقية

10. صبرى أحمد محمد عرفان الشرقية

11. إسماعيل إبراهيم عبد الدايم سليمان الشرقية

12. ماهر عبد المقصود رفاعى حسن الشرقية

13. إسماعيل على محمد حنفى الشرقية

14. أحمد سعد مصطفى محمد الشرقية

15. جمال عبد العاطى أمين عطية الشرقية

16. أحمد إبراهيم عبد القوى سالم الشرقية

17. محمد محمد أحمد عبد ربه عاشور الشرقية

18. حسن محمد محمد عوف الشرقية

19. السيد حسين محمد سعد الشرقية

20. عاطف محمد أبو زيد الدوى الغربية

21. خطابى عبد الجليل يوسف بركات الغربية

22. مجدى خيرى صالح أبو هرجة الغربية

23. عبد الحميد عبد العزيز عبد المجيد عمر الغربية

24. محمد عبد الرؤوف عبد المطلب الفقي القاهرة

25. يحيى محمدى محمد سلامة القاهرة

26. محمد هاشم على عبد الحميد القاهرة

27. فرج عبد الستار على فرج المنوفية

28. كمال عبد الغفار محمود حبيب المنوفية

29. أحمد متولى محمد المسلوت المنوفية

30. حامد محمود عبد السلام الشامى المنوفية