التعليم تعلن توفير خطوط إنترنت وباقات مميزة لطلبة الصف الأول الثانوى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الخطوط والباقات، تخدم تفعيل "التابلت التعليمى" الذى تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة، لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التى يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصرى أو محرك البحث العلمى لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية.
خطوة طرح الباقات المخفضة تأتى بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا إنترنت بـ5 جنيهات فقط حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصرى.
يأتى ذلك فى إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة.
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