إنفوجراف.. إنجازات مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنفوجرافا، يتضمن إنجازات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية.





ونجحت المبادرة فى فحص 4.737.061 طالب على مستوى الجمهورية، وتستهدف المبادرة 14 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية فى 39.444 مدرسة حكومية وخاصة، ويشارك فى المبادرة 1800 فريق طبى، ويتم تحويل الحالات المصابة للمتابعة الدورية من خلال 250 عيادة تأمين صحى، وتستمر المبادرة حتى نهاية العام. وانطلقت المبادرة بداية شهر نوفمبر الماضى، وللاستفسار عن المبادرة يمكن الاتصال بالخط الساخن 106.

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