القاهرة تنتخب يتصدر تويتر.. ورواد: مصر ستظل عظيمة بأهلها

جدة - نرمين السيد - وشهد محيط اللجان تواجد مكثف من قبل قوات الأمن لتوفير الحماية والآمان للمواطنين وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان فى سهولة ويسر، وتواجدت الشرطة النسائية لحفظ الأمن.

كما شهدت اللجان وسط توافد عدد كبير من المواطنين إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، بتطهير اللجان وتوفير كمامات خارج اللجان والحرص على التباعد الاجتماعى بين الناخبين.

وتصدر "القاهرة تنتخب"، الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأشاد خلاله الرواد بجهود قوات الأمن والتنظيم المشرف للعملية الانتخابية والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مواطنة تدعى ياسمينا: "إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا وسط انتخابات مجلس النواب 2020، مصر بتعمل عظمة".

فى حين قال حساب باسم مى مصطفى: "مصر جميلة والله وناسها جميلة فى المواقف بتبان حلاوتهم وبيبان التزامهم وبيبقوا إيد واحدة عشان يبنوا مستقبل أفضل ليهم ولوطنهم".





وعلق مازن الصاوى قائلاً: "الله على مصر لما تبين للعالم إنها كانت ولا زالت وستظل عظيمة بأهلها"، وأضاف شهاب خالد: "حقيقى أنا فرحان ببلدى أوى، إن فيها المشاهد المشرفة دى شكرا للشرطة المصرية على التنظيم الأكثر من رائع".

وانطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط إقبال كبير من المواطنين على ممارسة حقهم الدستورى.

وشهدت اللجان تدابير أمنية واحترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما أشاد به المواطنين الذين توافدوا على اللجان الانتخابية.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.