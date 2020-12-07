الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 23

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا، فيسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. وعن سقوط الأمطار، توقعت الهيئة، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة "30%"، على بعض المناطق من "الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبنى سويف والفيوم والمنيا". وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:- ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

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