الأوقاف تنشر أسماء المجموعة الأولى من المرشحين لمنحة الماجستير

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، أسماء المجموعة الأولى من المرشحين لمنحة الماجستير، حيث أعلنت الوزارة أنها ستتحمل كافة الرسوم الدراسية، شريطة نجاح الملتحق بالمنحة.





وقالت الوزراة عبر موقعها الإلكترونى: "يسرنا أن ننشر أسماء المجموعة الأولى من المرشحين لمنحة الماجستير، وعلى كل منهم استيفاء المستندات التالية: صورة البطاقة – أصل شهادة الميلاد كمبيوتر- أصل المؤهل الجامعى – عدد 8 صور شخصية – حافظة بلاستيك".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه على كل متقدم ورد اسمه، تسليم ملفه للمديرية التى يعمل بها فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، ويعد تسليم الملف إقرارًا بأنه غير ملتحق بالدراسات العليا بأى جامعة فى أى مرحلة من مراحل الدراسات العليا مع تحمله المسئولية القانونية حال مخالفة ذلك.

وتابعت الوزارة "علمًا بأن الوزارة ستتحمل كافة الرسوم الدراسية شرط نجاح الملتحق، وحال رسوبه سيكمل على نفقته، وحال عدم دخوله الامتحان بدون عذر سيتم خصم المصروفات التى سددت له منها، واستكماله للدراسة إن أراد على نفقته، مع توقيعه على الإقرار المرفق بالمديرية عند تسليم المستندات".

وجاءت الأسماء التى أعلنتها الوزارة كالتالى:

م الاسم المديرية

1. أحمد إسماعيل هنداوى الفقى الإسكندرية

2. أحمد زكريا أحمد شتا الإسكندرية

3. أبو بكر جلال إبراهيم محمد الإسكندرية

4. عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد محمد الإسكندرية

5. يحيى محمد عبد الحكيم فؤاد الإسكندرية

6. محمد سعيد وجدى محمد الإسماعيلية

7. مصطفى منير محمد السيد الإسماعيلية

8. محمود جمال على على الإسماعيلية

9. محمد رمضان عبد الحميد محمد الإسماعيلية

10. أحمد عبد الوهاب عبد الغنى محمد أسوان

11. ياسين محمد على يسن محمد أحمد أسوان

12. محمود عزت راجى محمود أسيوط

13. محمد أحمد محمد مكرم أسيوط

14. رجب أحمد رجب متولي أسيوط

15. محمد على أبو الوفا جاد الرب الأقصر

16. الطاهر محمد يوسف أحمد الأقصر

17. أمين عبد الحميد السعدى أحمد الأقصر

18. حسين محمد قاسم حسن محمود الأقصر

19. الشعراوى عبد العال مراد أحمد البحر الأحمر

20. إبراهيم عبد العزيز الصافى عبد العزيز البحيرة

21. إسلام محمود سعيد عبد الحليم الحمزاوى البحيرة

22. محمود عصام أمين الطيب البحيرة

23. أحمد فايز أحمد محمد البحيرة

24. عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد البحيرة

25. محمود عبد الحميد محمود محمد البحيرة

26. أحمد سليمان مصطفى سيد أحمد البحيرة

27. أحمد السعدنى عبد العزيز الور البحيرة

28. حسين أحمد حسين كامل البحيرة

29. إسلام عبد الرءوف عويس حسين بنى سويف

30. عرفة سيد عبد المجيد عبد العزيز بنى سويف

31. مصطفى محمد محمد طلب بنى سويف

32. مصطفى حسن محمد فريد بنى سويف

33. محمد جمعه عبد المولى محمد بنى سويف

34. رمضان نور الدين أمين أحمد بنى سويف

35. أحمد أبو السعود أبو السعود إبراهيم بنى سويف

36. خليل إبراهيم حسن عبد العزيز بنى سويف

37. مصطفى صلاح عبد الستار عبد العظيم بنى سويف

38. عبد الرحمن سيد عثمان حسانين بنى سويف

39. أحمد عبد العال السيد الكفراوى الجيزة

40. محمد فرج عبد الغنى زيدان الجيزة

41. محمد نعمانى عبد الحميد على الجيزة

42. رمضان محمد عبد المقصود حسن الجيزة

43. سراج الدين محمد محمد سيف الجيزة

44. محمود أحمد محمود محمود الدقهلية

45. إسماعيل جمال إسماعيل على الدقهلية

46. حمادة عبد المنعم راضى بشار الدقهلية

47. شريف طه حسن عبد الفضيل الدقهلية

48. إبراهيم محمد إبراهيم رمضان دغمش الدقهلية

49. أحمد محمد جبر محمد الدقهلية

50. عبد الحميد عبد الحميد أحمد العفيفي الدقهلية

51. طه جاد أحمد الإمام الدقهلية

52. أحمد شعبان نبيه المصرى دمياط

53. إبراهيم عبده محمد شتيوى دمياط

54. عبد الله مجدى طه البرعي دمياط

55. محمد حمام عبد السلام أحمد سوهاج

56. أحمد عطية السيد أبو عليوه سوهاج

57. عبد العال عمر محمد عمر السويس

58. محمد ربيع محمد سعيد الجلاد الشرقية

59. محمد السيد عبد الرحمن سليم الشرقية

60. عبد المجيد السعيد متولى النجار الغربية

61. ياسين جابر جابر يونس الغربية

62. محمد السيد على أبو زهره الغربية

63. محمد زيادة نصر زيادة الغربية

64. ‏محمد على أحمد عاشور الغربية

65. عصام عبد الباقى عبد الرحمن سلامة الغربية

66. كريم مهدى محمد شمس الدين الغربية

67. شفيق إبراهيم على العجمي الغربية

68. محمود رفعت إبراهيم نعمه الغربية

69. عبد الله محمد زين عثمان عيسى الغربية

70. أحمد اسعد سعد العليمي الغربية

71. حسن سليمان محمد سليمان الفيوم

72. محمود محمد خميس فرج الفيوم

73. السيد محمد محمود عبد الجواد الفيوم

74. محمود مصطفى أحمد مصطفى الفيوم

75. محمد رمضان عبد القوى سليمان الفيوم

76. عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف القاهرة

77. محمود مخلوف كامل أحمد القاهرة

78. سامح ممدوح رشاد محمد القاهرة

79. محمد رمضان كمال محمود القاهرة

80. عوض عز الرجال محمد متولى القليوبية

81. عبد الهادى فتحى على عفيفى القليوبية

82. أحمد حجاج أحمد يوسف القليوبية

83. عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجواد محمد القليوبية

84. أحمد السيد محمد السيد قشطه القليوبية

85. محمود رجب محمد أحمد القليوبية

86. أحمد عبد المحسن رضوان على القليوبية

87. محمود عبد الفتاح أحمد خليل قنا

88. جاسر محمد محمد العدوى كفر الشيخ

89. حمادة محمد عبد المنعم العنتبلى كفر الشيخ

90. عبد الفتاح عبد الحليم عبد الرحمن كفر الشيخ

91. صابر يوسف صابر كفر الشيخ

92. عبد الرحمن منصور شلبى على كفر الشيخ

93. عمر عباس السيد إبراهيم كفر الشيخ

94. على فرج عبد السلام محمد مطروح

95. محمد محمود إبراهيم صيام المنوفية

96. محمود محمد رضا محمد رمزى المنوفية

97. إبراهيم محمد إبراهيم العرابي المنوفية

98. أحمد حسين أحمد محمد المنيا

99. محمد عبد الظاهر على سعيد الوادى الجديد

والوزارة تتمنى لهم التوفيق

واختتمت الوزارة "علمًا بأن كل من لم يسلم ملفه للمديرية خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الإعلان يُعد معتذرًا عن الالتحاق، وعلى السادة مديرى المديريات تحديد من يتسلم جميع الملفات بالمديرية اعتبارًا من تاريخه".