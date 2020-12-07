أهالي أوسيم: صاحب فيديو إلقاء النقود على المواطنين من شرفته «مريض نفسي»

كشف أهالي منطقة أوسيم حقيقة الفيديو المتداول لأحد الأشخاص يظهر بشرفة منزله، ويقوم بتوزيع النقود وإلقائها علي المارة والمواطنين بالشارع، حيث أكد أن هذا الشخص يدعى «ص. ص»، يعاني من اضطراب نفسي وسبق علاجه أكثر من مرة ويقيم بمفرده، ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بإلقاء النقود من شرفة منزله على المارة.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع الفيديو الذي أثار جدلا على نطاق واسع، وفحصت الأجهزة الأمنية الفيديو وتطابقت التحريات مع أقوال جيرانه وأهالي أوسيم الذين أشاروا أنه سبق إتيانه لنفس الفعل في وقت سابق.
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