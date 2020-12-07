التعليم: توفير 1000 ميجا إنترنت بـ 5 جنيهات للطلاب الحاصلين على تابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة، تعلن الوزارة بالتعاون مع إحدى شركات المحمول عن خطوط الإنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوى، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمى" الذى تسلمه الوزارة لطلاب هذه المرحلة، لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التى يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصري أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها: جاءت خطوة طرح الباقات المخفضة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا إنترنت بـ5 جنيهات فقط حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت.