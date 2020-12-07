دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج القاهرة تنتخب، فى اول ايام عادة لانتخابات مجلس النواب . وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى : - ‏‎#القاهره_تنتخب برغم التحديات بس كمية الشباب والسيدات اللي شوفتوهم في اللجنة اللنتخابية النهاردة بتأكد كل يوم ان مصر عظيمة بولادها شبابها وبناتها. - ‏‏الشرطة المصرية شابو علي التنظيم في اللجان بجد مصر بتتغير ‎#القاهره_تنتخب - ‏اللجان بجد حاجة تشرف نظام و تحضر و الناس ملتزمة جداا دايما في تقدم و رقي يا مصر ‎#القاهره_تنتخب - ‏الله علي مصر لما تبين للعالم انها كانت و لازالت و ستظل عظيمة بأهلها ‎#القاهرة_تنتخب - ‏‎#القاهره_تنتخب

إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا وسط انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مصر بتعمل عظمة

- ‏مصر جميلة كالعادة كنت فاكر الاعادة مش هتبقي بنفس التنظيم بتاع المرحلة الاولي لكن النظام و التزام الناس فاجئني ‎#القاهره_تنتخب - ‏حقيقي انا فرحان ببلدي اوي أن فيها المشاهد المشرفه دي شكرا للشرطه المصريه علي التنظيم الاكثر من رائع ‎#القاهره_تنتخب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج القاهرة تنتخب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى .. ومغردون: مصر بتعمل عظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.