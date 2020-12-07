بالأرقام.. خبير أوبئة يعلن الفئات الأولى المستحقة لقاح كورونا وأعدادها

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، إن الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا المستجد هي الفئة الأولى المستحقة لقاح كورونا كونها حائط الصد للفيروس.

وأكد "عنان"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الحالات الحرجة والطارئة المصابة بالفيروس من ضمن الفئة الأولى، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة المصابة.

وأوضح خبير الأوبئة، أن مبادرة COVAX للتوزيع العادل للقاحات أصبح عندها التمويل اللازم (٢ مليار دولار) لإمداد اللقاحات للدول ومنها مصر بلقاحات تكفي ٢٠ مليون شخص من أي لقاح موافق عليه بعد أن كانت متعثرة الشهر الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مباشرة بعيدا عن COVAX لشراء لقاحات في أول السنة، فور الموافقة على اللقاحات سواء من روسيا أو الصين أو أمريكا.

وأفاد خبير الأوبئة، بأننا لسنا بحاجة إلى لقاح لكل المصريين، ولكن نحتاج لقاح يكفي الآتي:

١ - الكادر الطبي والعاملين مع كبار السن ( في حدود ٥٠٠ ألف شخص في مصر).

٢ - كبار السن (فوق ٥٠ سنة) في حدود ١١ مليونا.

٣ - أصحاب الأمراض المزمنة ( في حدود ١٥ مليون ومعظهم من الفئة الـ ٢ أيضا).

وأضاف "عنان"، أننا نحتاج إلى لقاحات تكفي الفئات التي تصاب بأعراض تستلزم مستشفى أو تتوفى بسبب كورونا، مضيفا أن ٢٠ مليون جرعة كافية لتخطي الأزمة في المرحلة الحالية.