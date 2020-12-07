عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويظل هناك فرص لسقوط الأمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، يصاحبه موجة رياح محملة بالأتربة على مختلف أنحاء الجمهورية.

من المتوقع أن تكون حالة الطقس على محافظات الجمهورية المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، كالآتي:

الثلاثاء 8 ديسمبر - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الإسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش - رفح). - أمطار خفيفة على بعض مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا). - شبورة مائية على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. يوم الأربعاء 9 ديسمبر - أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). - شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. يوم الخميس 10 ديسمبر - أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم) - شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. - نشاط للرياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة). ويكون متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 للصغرى، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10، وجنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 11.

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