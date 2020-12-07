نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل زيارة وفد معهد طيبة لوكالة الفضاء المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الدكتور عبد الغني محمد عبد الغني الدكتور عميد معهد طيبة والدكتور أحمد عزام وقام الوفد بزيارة المعامل وقام الدكتور أحمد فراج رئيس شعبة التحكم في وجهه القمر بشرح ( معمل الحمولة الفضائية _ معمل النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية ).



ورحب د. القوصي بالوفد والشكر لمعهد طيبه على زيارتة لمقر وكالة الفضاء المصرية وأكد على أن الجامعات المصرية لها دور مهم لتعريف الطلاب بثقافه الفضاء.



ووجه العميد الشكر للدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية نيابه عن الدكتور سمير عفيفي رئيس مجلس الإدارة على الإستقبال بمقر الوكالة

وتمني د القوصي ان يكون معهد طيبه له دور مهم في التدريب الخاص بالوكالة والمنافسة مع الجامعات الأخرى لحجز مكان للطلاب بين طلبة الجامعات الأخري التدريب في برنامج قمر الجامعات.



في ختام الزيارة اهدي عميد معهد طيبة درع المعهد للدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

