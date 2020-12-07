نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: الرئيس أكد خلال حديثه بعدم التخلي عن الدول الاشقاء ودعم واستقرار المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناوله للقضايا العربية والأقليمية بطريقة توضح وتؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار وأمن الدول العربية، لافتًا أن تناول الرئيس للملف الليبي يؤكد أن مصر لها الصدارة في تناول هذا الملف، تأكيد الرئيسي السيسي والرئيس الفرنسي على دعمهم للدولة والاصرار على وقف اطلاق النار، سيكون له انعكاسات ايجابية على هذه القضية قريبًا.

وأضاف محي الدين، في بيان له اليوم، أن التنسيق جار مع كل الشركاء من أجل دعم الحوار السياسي في ليبيا، في أفق الوصول إلى تسوية للنزاع، وهو ما أكد عليه الرئيس اليوم خلال حديثه مع نظيره الفرنسي، مبينًا أن الرئيس يسعى بشكل دائم للحفاظ على الأمن الليبي والعمل على استقراره كمبدأثابت لدى القيادة السياسية لجميع الدول.

وأوضح أن تناول الرئيس للقضية اللبنانية، هي رسالة تأكيدية على عدم تخلي مصر عن اشقاءها العرب، والسعي الدائم منقبل مصر لاستعادة الأمن والأستقرار بلبنان والتي تعد من ثوابت السياسة المصرية، مؤكدًا أن تناول مصر لأي قضي من القضايا الأقليمية سينتج عنها نتائج ايجابية لضمان استقرار وأمن هذه الدول.