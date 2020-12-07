نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'هيكل': السيسي كان واضحًا في تعليقه على مزاعم قمع الحريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان محددا وواضحا في المؤتمر الصحفي المشترك بباريس، اليوم، والذي عقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار في بيان له، إلى رد الرئيس خلال المؤتمر عن سؤال يتهم مصر بقمع حريات الجمعيات الأهلية بأن مصر لا تقبل أن ينظر إليها على هذا النحو، وكان يجب على موجه السؤال أن يسأل عن أوضاع دول منطقتنا ليبيا وسوريا واليمن والعراق ولبنان وأيضا باكستان وأفغانستان.

كما أشاد هيكل بتصريح الرئيس في المؤتمر عن الربط بين حرية التعبير والرسوم المسيئة للرسول الكريم حينما ذكر أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة.