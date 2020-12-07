نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة من المجلس التنفيذي لمنظمة المدن الإفريقية: مصر حريصة على دعم أشقائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال الجلسة الثانية لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية على تقديم كل الدعم الممكن لمساعدة كافة المدن الإفريقية لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ ونقل خبرات مصر فى كيفية التعامل معها لكافة الدول الأفريقية.

واقترح محافظ القاهرة خلال الاجتماع تنظيم اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المدن الإفريقية للنقاش وتبادل الخبرات عن كيفية مواجهة الجائحة وآثارها السلبية.

وأكد المحافظ على أن محافظة القاهرة حرصت على توفير مبنى مجهز لاستضافة مقر دول الشمال للمنظمة، كما تم الإعداد للتوقيع على اتفاقية المقر في مارس 2020 ولكن حالت ظروف جائحة كورونا دون إتمام ذلك، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع الأول تقديم الدعوة للمسئولين بالمنظمة الإفريقية والدولية لزيارة القاهرة فى فبراير القادم للتوقيع على اتفاقية المقر وإطلاق أنشطته.

وأكد محافظ القاهرة على سعى القاهرة لخلق شراكة دولية لدعم نشاط المقر، وذلك لخدمة المنظمة الإفريقية والدولية وأيضًا دعم نشاط "ريفيلا" إقليميا ودوليا لأهمية إعلاء دور المرأة الإفريقية.

وأوضح محافظ القاهرة أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت المرأة فصارت المرأة في مصر وزيرة ومحافظ ونائبة للمحافظ ورؤساء مدن وأحياء ويؤدون عملًا مميزًا وناجحًا.

وأكد محافظ القاهرة حرص مصر على دعم أشقائها فى كافة المجالات لاسيما فى إطار ما تم الإعلان عنه صباح اليوم لاستضافة المؤتمر الثاني للمدن قاطرة المدن المستدامة فى نسخته الثانية وذلك بعد نجاح المؤتمر الأول فى القاهرة فى يونيو 2019 ، كما أكد المحافظ على سعيه مع سكرتير عام منظمة المدن المحلية الإفريقية فى تنفيذ مقترحه الهام لعقد مؤتمر للمخلفات الصلبة وهو التحدي الكبير الذي يواجه المدن الإفريقية مشددًا على حرص القاهرة على الوفاء بتعهداتها والتزامها بالعمل الافريقى المشترك.