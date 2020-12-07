النائب أشرد رشاد: السيسي أعاد لمصر ريادتها وثقلها السياسي والاستراتيجي الدولي

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن شخصية الدولة المصرية أصبحت ذات ثقل كبير ، كونها تمثل ركيزة أساسية في حل كافة القضايا والأزمات، وحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه.

وأكد رشاد، في تصريحات له، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادت مكانتها وريادتها السياسية، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دستورها العام القائم على التسامح والتعاون ونبذ العنف والتطرف وتعزيز الحوارات الهادفة كسبيل لتقريب وجهات النظر في كل القضايا والأزمات؛ وقد قطعت في ذلك شوطًا كبيرًا وحازت ثقة المجتمعات الدولية.

وأشار رشاد، إلى أن مبدأ الشفافية وتعريف المجتمعات بما يدور في مصر من تحديات وإنجازات سلاح قوي ومهم للغاية يغلق الباب أمام التكهنات ومحاولات إثارة الفتن وإطلاق الشائعات ويعزز من مسيرة الاستقرار والبناء والنهوض، ويشير إلى حجم التطور الاستراتيجي والقيادي الذي تتمتع به الدولة المصرية.

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