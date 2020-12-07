وليد سليمان يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن صانع ألعاب النادي الأهلي وليد سليمان، عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد. وكتب وليد سليمان عبر "استوري" حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلا: حابب أشكر كل ناس كلمتني وسألت عليا ودعتلنا بالشفاء الحمد لله انا وسلمي وسليم خفينا النتيجه سلبيه حالتنا كويسه الحمد لله. وتابع قائلا: حبيت اطمن كل الناس الي بتحاول تكلمني واطمن الجمهور شكرا ليكم جدا. اقرأ أيضا: بيراميدز يعلن ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق لمدة 3 مواسم



يذكر أن وليد سليمان قد غاب عن مباريات هامة للفريق منها مباراة النهائي الإفريقي أمام نظيره الزمالك، إذ انتهت المباراة لصالح القلعه الحمراء، وبطولة نهائي كأس مصر أمام نادي طلائع الجيش وانتهت بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1/1 لصالح النادي الأهلي.



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